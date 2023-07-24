كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي

وكالات

قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية مساء يوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي.

ويجري الجيش الكوري الجنوبي تقييما شاملا بشأن مواصفات الصاروخ.

وجاءت عملية إطلاق الصاروخ للشمال بعد يومين من إطلاقه عدة صواريخ كروز نحو البحر الأصفر في يوم 22 يوليو، وبعد 5 أيام من إطلاقه صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي في يوم 19 من نفس الشهر.

كما أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن خفر السواحل الياباني، بأن كوريا الشمالية نفذت تجربة صاروخية جديدة، مشيرة إلى أن الصاروخ قد يكون باليستياً.



صاروخ كوريا الشمالية