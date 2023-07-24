كشف تفاصيل مقطع فيديو لمحاولة إلقاء كلب من شرفة إحدى الشقق السكنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن صورتين يظهر خلالهما شخصان بشرفة إحدى الشقق بالإسكندرية، أحدهما ممسكاً "بكلب" خارج الشرفة محاولاً إلقاءه..

بالفحص تم تحديد الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما (مقيمان بمحافظة الإسكندرية- لأحدهما معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما "كلبين" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.