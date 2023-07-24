قهوة الإسبريسو تمنع مسببات مرض ألزهايمر.. دراسة تكشف

كتبت فاطمة خليل

أظهرت دراسة جديدة أجريت على عينات معملية أن المكونات الرئيسية لقهوة الإسبريسو قد تحمي من تكتل البروتين في الدماغ المرتبط بمرض الزهايمر، ما يمنح العلماء وسيلة علاجية جديدة، بحسب موقع ساينس الرت.

في حين أنه ليس من الواضح بالضبط كيف يبدأ مرض الزهايمر أو يتطور، فإن التجمعات العدوانية لبروتين يسمى تاو في الدماغ - وهو بروتين جيد تمامًا بكميات طبيعية - هي المشتبه بهم الرئيسيون في مرض الزهايمر.

هنا، ركز فريق من جامعة فيرونا في إيطاليا على تأثيرات مركبات القهوة على كتل بروتين تاو، بعد بحث سابق ربط القهوة والكافيين بالحماية من التدهور المعرفي.

كتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تضيف هذه النتائج نظرة ثاقبة إلى الإمكانات الوقائية العصبية لقهوة الإسبريسو وتقترح الجزيئية المرشحة لتصميم العلاجات التي تستهدف الأشكال الأحادية أو الليفية من بروتين تاو".



تم استخدام التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي، وهي تقنية يمكن من خلالها للمجالات المغناطيسية التحكم في المواد وتحليلها على المستوى الذري، للنظر في التركيب الكيميائي لطلقات الإسبريسو. تم اختيار المكونات الرئيسية - الكافيين، والتريجونيلين، والجينيستين، والثيوبرومين - لإجراء مزيد من التجارب المعملية.

تم تحضين جزيئات هذه المركبات ببروتينات تاو لمدة تصل إلى 40 ساعة. مع زيادة تركيز الكافيين أو الجينيستين أو مستخلص الإسبريسو بالكامل ، أصبحت ألياف تاو (كتل البروتين) أقصر وأقل احتمالًا لتكوين مجموعات أكبر.

تحليل الكافيين

ثبت أن الكافيين ومركبات القهوة الأخرى تمنع تكتل بروتينات تاو، علاوة على ذلك ، أظهرت التجارب أن هذه الألياف المختصرة غير سامة للخلايا ولا تعمل كـ "بذور" يمكن أن يحدث تكتل إضافي منها. كما تبين أن الكافيين ومستخلص الإسبريسو مرتبطان بألياف تاو مسبقة التشكيل ، مما يشير إلى أنه يمكن استخدامها للتفاعل مع الكتل الموجودة ومنع التكتلات الجديدة.