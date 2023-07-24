قافلة طبية ضمن 100 يوم صحة بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قافلة طبية من الفرق المتنقلة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة آمال حجاج، منسق مبادرة "100 يوم صحة" في كفر الشيخ.
وقدمت القافلة الطبية الخدمة الصحية للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية من فحص لصحة المرأة، و الاعتلال الكلوي، والأمراض المزمنة، وحملة قلبك أمانة، وخلال الزيارة، وشرح وافٍ للخدمات الصحية التي تكفلها الدولة للمواطنين من خلال مبادرة "100 يوم صحة".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.
اجراء الكشف البي عل ى موظفي شركة مياه الشرب
جانب من اجراء الكشف الطبي
حملة 100 يوم بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ
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