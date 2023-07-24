اليوم السابع
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فريق من النيابة الإدارية يعاين انهيار عقار قرية الدوية ببني سويف

الإثنين، 24 يوليو 2023 06:01 م
فريق من النيابة الإدارية يعاين انهيار عقار قرية الدوية ببني سويف معاينة النيابة الإدارية لانهيار عقار بنى سويف
كتب عبد الله محمود

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أجرت النيابة الإدارية بناءً على تعليمات المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة لموقع العقار المنهار والكائن بقرية "الدوية" التابعة لمركز بني سويف.

وقام المستشار سامر يحي، القائم بعمل مدير النيابة الإدارية ببني سويف القسم الأول، بتكليف فريقًا من النيابة، ضم كلًا من المستشار  محمد سيد عبد الجواد، المستشار محمد كمال رجائي، أحمد عبده برغش، وكيل النيابة، سمر صبري أحمد  وكيل النيابة، نورهان عبد السلام، وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار.

وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن منزل قديم تم بنائه من الطوب اللَبِن ضمن الكتلة السكنية القديمة بدون ترخيص، وقبل العمل بقانون البناء الموحد رقم 119/ 2008، وكان مسقوفًا بجذوع النخيل والأخشاب، ومكون من طابقين وغير مأهول حاليًا، وأنه فجر يوم أمس انهار حائط الواجهة الخارجي وجزء من إحدى غرف المنزل، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما تبين من المعاينة، أن الأجهزة المعنية قامت فور وقوع الحادث بإزالة الجزء المواجه للشارع وإخلاء المنزل المجاور له.

وفيما تولت النيابة التحقيق، حيث قرر المستشار محمد كمال رجائي، استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

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معاينة العقار 
 
 
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معاينة النيابة الإدارية لانهيار عقار بنى سويف
 
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العقار ا
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انهيار عقار

انهيار عقار بنى سويف

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