عوض تاج الدين: بروتوكول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية يضمن الشفاء السريع

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن إطلاق الخطوط الاسترشادية وبروتوكولات تشخيص وعلاج الالتهابات التنفسية بمختلف أنواعها بالمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، وذلك لتقديم الرعاية والعلاج الأمثل والحد من المخاطر ولضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية يستهدف حماية المريض وتطبيق أحد بروتوكول علاجى يضمن الشفاء السريع له .

جاء ذلك على هامش ترؤسه جلسات مؤتمر علمى "أدويا" شارك فية نخبة كبيرة من أساتذة واستشاريين أمراض الجهاز التنفسي.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن البروتوكول العلاجى الجديد والمحدث يعتمد على أحد الأدلة الاسترشادية والتشخيصية الهامة التى تضمن علاج المريض وفق أحد الأساليب العلمية كما أنه يحتوى على أدوية فعالة .