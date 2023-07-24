ضبط هيروين ومخدر الآيس وميزان حساس في حملات أمنية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية ) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – ميزان حساس – عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.