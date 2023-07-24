اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 01:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط هيروين ومخدر الآيس وميزان حساس في حملات أمنية بالقاهرة

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:40 م
ضبط هيروين ومخدر الآيس وميزان حساس في حملات أمنية بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية ) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – ميزان حساس – عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.

مخدرات

امن القاهرة

جريمة القاهرة

اخبار الحوادث

الحوادث اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة