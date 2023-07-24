فذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية تحت عنوان "السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو:الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها ولا تهدمها"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال "إن تلك المسيرة الممتدة، التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، واشتد عودها، لتقف على قدمين ثابتتين، مطالبة الاستعمار بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل، كما ردد الزعيم جمال عبد الناصر قائد الثورة الذي نتوجه إليه اليوم بتحية إجلال وتقدير، ونتقدم أيضا بتحية اعتزاز للرئيس محمد نجيب، الذي تصدر المسؤولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن وللرئيس البطل محمد أنور السادات، الذي أدى الأمانة في الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها».

وفي صحيفة "النهار" وتحت عنوان "السيسي: الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه"، ذكرت أن الرئيس السيسي قال" إنه وبعد 70 عاما على تأسيس الجمهورية، ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته، واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى، خلال السنوات من 2011 إلى 2014، وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار، هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، كان لزاما أن نفكر بجدية في المستقبل، وفي الجمهورية الجديدة، التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم».

من جهتها، قالت صحيفة "الرأي" الكويتية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه بالتهنئة إلى الشعب المصري في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، قائلا"إنها تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا، نظرت ذات يوم إلى المستقبل فأرادته حرا كريما لمصر وأبنائها، تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وقدمت من أجل ذلك تضحيات هائلة حتى توجت ثورة يوليو الخالدة".