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سفارة مصر باليونان: التعرف على هوية 14 ضحية بحادث غرق مركب هجرة غير شرعية

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:35 م
سفارة مصر باليونان: التعرف على هوية 14 ضحية بحادث غرق مركب هجرة غير شرعية الهجرة غير الشرعية
كتب أحمد جمعة

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سلمت السفارة المصرية لدى أثينا الجانب اليوناني كافة نتائج تحاليل DNA  الواردة من مصر للتعرف على هوية جثامين ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل اليونان في يونيو الماضي، مطالبة بسرعة استكمال إجراءات مطابقة ومضاهاة نتائج التحاليل مع تلك التى قام بها الجانب اليوناني.

وأشارت السفارة إلى أن التنسيق مع السلطات اليونانية المختصة أسفر عن التمكن من التعرف وتحديد هوية 14 جثماناً من الجثامين التي تم انتشالها من الحادث، وإعادة ثلاثة جثامين من المواطنين المصريين بالفعل لذويهم في مصر، على نفقة الدولة، كما ستقوم السفارة تباعا بإعادة كافة الجثامين التى يتم التعرف عليها.

 

وطالبت السفارة المصرية لدى اليونان الجانب اليوناني بموافاتها بحصر دقيق لمن يتم التعرف على هويتهم حتى يتسنى مخاطبة وطمأنة ذوي المتوفين، وإعادة الجثامين إلى مصر فى أقرب فرصة ممكنة. وقد وعد الجانب اليونانى بسرعة البدء في عملية المضاهاة، وتحديد هوية الجثامين في أسرع وقت ممكن.

 

وأكدت السفارة المصرية لدى اليونان أن ذلك يأتي فى إطار متابعة السفارة المستمرة لتداعيات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية في يونيو الماضى، والحرص على استكمال الجهود للتعرف على هوية الجثامين التى تم انتشالها من قبل الجانب اليوناني واعادتها الى ذويهم في مصر .

 

وطمأنت السفارة المواطنين المصريين بأنها لن تألوا جهدا لاستكمال كافة الاجراءات القانونية المطلوبة للتعرف على الجثامين وسرعة اعادتها الى مصر.

 

 


سفاره مصر في اليونان

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هجره غير شرعيه

اعاده جثامين ضحايا لمصر



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