اليوم السابع
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الإثنين، 24 يوليو 2023 06:34 ص
أكرم القصاص
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سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

الإثنين، 24 يوليو 2023 06:15 ص
سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها نتيجة الثانوية العامة

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قدم موقع اليوم السابع لقرائه خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع فور إعلانها من وزارة التربية والتعليم.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال أيام نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح ومؤشرات المجاميع والطلاب الذين تم حرمانهم من النتيجة بسبب الغش، إضافة إلى مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد الذى تم تطبيقه لأول مرة في الثانوية العامة 2022.

سجل من هنا للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

ويوفر اليوم السابع النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع الرسمى للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.

لتسجيل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

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نتيجه الثانويه العامة

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نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

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