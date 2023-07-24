اليوم السابع
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رفع إشغالات الكافيهات من شارع مصدق بالدقى استجابة لشكاوى المواطنين

الإثنين، 24 يوليو 2023 10:42 م
رفع إشغالات الكافيهات من شارع مصدق بالدقى استجابة لشكاوى المواطنين رفع الإشغالات
كتبت - مرام محمد

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهى والباعة الجائلين.

وفي هذا الإطار، شن حى الدقي حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات عدد من الكافيهات من شارع مصدق مع الحسين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، عن رفع كافة إشغالات الكافيهات المخالفة من الطريق العام وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي لتحقيق الانضباط وردع المخالفين وتيسير حركة المرور والمشاة.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام بشارع سليمان جوهر بحي الدقي.

وفور ورود الشكاوى، وجهت محافظة الجيزة من خلال الحي حملات للموقع المشار إليه، أسفرت عن رفع كافة إشغالات وتعديات المحال والمنشآت التجارية على الطريق العام ومصادرتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جانب من عمليات الغلق
جانب من عمليات رفع الإشغالات

 

عمليات غلق الكافيهات
عمليات رفع الإشغالات

 

غلق الكافيهات
رفع الإشغالات

 


حي الدقي

الجيزة

محافظة الجيزة

اشغالات

تعديات



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