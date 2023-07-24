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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وموعد إعلانها.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:03 م
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وموعد إعلانها.. اعرف التفاصيل نتيجة الثانوية العامة
كتب ــ محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع"، نتيجة الثانوية العامة 2023، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، على الرابط التالى، ويمكن للطلاب تسجيل بياناتهم لتصلهم النتيجة فور إعلانها، كما يحصل الطلاب على نتيجة الثانوية العامة من موقع اليوم السابع" مجانا.
 
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن نتيجة الثانوية العامة 2023، ستكون جاهزة خلال الأسبوع الحالى ومن المقرر أن تعلن مطلع الأسبوع المقبل.
 
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.
 
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.
 
كما كشف وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ. 
 
كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا. 
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023



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