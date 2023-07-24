رئيس جامعة المنوفية يلتقى مسئولى المقاولين العرب لمتابعة سير العمل بمستشفى الطوارئ

المنوفية - محمود شاكر

اجتمع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بمسئولين من شركة المقاولين العرب فرع الدلتا والمسند إليهم أعمال تعلية مستشفى الطوارئ بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والدكتور ناصر عبدالبارى عميد كلية الطب.

هذا وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع خطة عمل تعلية مستشفى الطوارئ حيث يأتى هذا المشروع فى ظل خطة الجامعة لتطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية لجميع المواطنين وخدمة المرتددين على المستشفيات الجامعية، وأكد رئيس الجامعة على دعمه الكامل لتذليل أى عقبات وحل أى مشكلات فى سبيل الانتهاء من تعلية مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة ثلاثة أدوار موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تخصيص دور بالكامل لزيادة أسرة الرعاية المركزة بسعة 56 سريرا، بالإضافة إلى تخصيص دور بالكامل كوحدة عمليات جراحية بسعة ١١ غرفة عمليات بنظام الكبسولات المغلقة وهو نظام تعقيم ذاتي وفقا للمواصفات العالمية، أما الدور الأخير سيتم تخصيصه كقسم داخلي بسعة ٦٠ سريرا لخدمة مرضى الطوارئ.

ووجه رئيس الجامعة بأهمية تكاتف الجميع لسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات ليتم افتتاحها فى أسرع وقت، وسيتم عقد اجتماع دورى لمتابعة سير العمل، وكلف الشئون الهندسية والمستشار الهندسى بمتابعة سير العمل مع الشركة والانتهاء من المستخلصات المالية المطلوبة وحل أى مشكلات.

وفى هذا الشأن عقد رئيس الجامعة اجتماعات مع أعضاء لجنة المنشآت الجامعية لمتابعة سير العمل بالمشروعات القائمة والجارى العمل بها، وعرض تقرير عن ما تم تنفيذه منذ الجلسة السابقة، واستعراض تقرير عن أعمال الصيانة والمنصرف من الاعتمادات المالية حتى الآن.