رئيس النيابة الإدارية يستقبل عبد العال وبكري لتقديم التهنئة لتوليه رئاسة الهيئة

كتب عبد الله محمود

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والنائب محمد سليم، والنائب الصحفي مصطفى بكري، و اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية الأسبق؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.



رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس البرلمان السابق (1)