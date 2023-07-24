اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 07:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:17 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الاثنين، وفدًا من 40 مشاركًا من عمداء وقيادات دينية وطلاب من أعضاء رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط الأتيما A.T.I.M.E.

ورحب رئيس الإنجيلية بالضيوف، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، كما قدم عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية والهيئة الإنجيلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة وحدات وقطاعات الهيئة المختلفة، ودورها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات، بجانب مشاركتها فى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

 وخلال حواره مع أعضاء رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط قال"زكي": "في مصر هناك 10 كليات معتمدة من رئاسة الطائفة الإنجيلية، والتي يتم من خلالها تسجيل خريجيها قسوسًا تابعين للطائفة الإنجيلية، وعلى رأسها كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية، هذا بجانب كليات اللاهوت التابعة لرابطة الإنجيليين بمصر، كما نسعى نحو تعليم لاهوتي مؤثر".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "دعم الحركة المسكونية أولوية لتحقيق العيش المشترك وضرورة ملحة، و90٪ من نشاط الهيئة الإنجيلية داخل مصر ولخدمة المصريين ونعتز بالمشاركة في المبادرات الرئاسية".

وشارك في الزيارة الأرشمندريت يعقوب خليل رئيس الأتيما العائلة الأرثوذكسية بلبنان عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي- البلمند، والدكتور القس صموئيل رزفي، الأمين التنفيذي المشارك من العائلة الإنجيلية بمصر عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والخوري ميخائيل قنبر، الأمين التنفيذي لألتيما العائلة الكاثوليكية بلبنان كلية العلوم الدينية واللاهوتية-الحكمة، والدكتور جرجس إبراهيم صالح، العائلة الأرثوذكسية بمصر أستاذ بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، والقمص بيشوي حلمي، أمين تنفيذي مشارك العائلة الأرثوذكسية بمصر أستاذ بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، والأب الدكتور بيشوي رسمي، العائلة الكاثوليكية بمصر عميد كلية العلوم الإنسانية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط A.T.I.M.E، حتى نهاية الأسبوع، بزيارة عدد من كليات اللاهوت والقيادات الدينية، بمشاركة ممثلين عن مختلف الكنائس وعن مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط. 

 


الطائفه الانجيليه

كليات اللاهوت

الشرق الاوسط



الموضوعات المتعلقة

الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

السبت، 22 يوليو 2023 05:57 م

رئيس الطائفة الإنجيلية: وضع حجر الأساس لكنيستين جديدتين بمحافظة المنيا

السبت، 22 يوليو 2023 12:57 م

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد وضع حجر الأساس لكنيستى المنيا الجديدة وزاوية سلطان

السبت، 22 يوليو 2023 12:30 ص

الطائفة الإنجيلية تشهد الاحتفال بمئوية كنيسة كردوس

الجمعة، 21 يوليو 2023 09:32 ص

رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر محافظ المنيا على مجهوداته فى تقنين أوضاع الكنائس

الأربعاء، 19 يوليو 2023 08:21 م

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول السنة الهجرية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:49 ص

الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: يوم القرار والاختيار للشعب

الخميس، 29 يونيو 2023 03:14 م

الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: أعاده الله على مصر وشعبها بالخير

الأحد، 25 يونيو 2023 01:56 م

رئيس الطائفة الإنجيلية: سعيد بنجاح جولة الحوار العربي الأوروبي الثامن ونسعى لتعزيز فرص الحوار الفعال

الجمعة، 16 يونيو 2023 08:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة