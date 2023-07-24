رئيس البرازيل يدخل المستشفى ويخضع لعملية جراحية فى أكتوبر المقبل

فاطمة شوقى

تنتاب البرازيل حالة من القلق بعد دخول الرئيس، لولا دا سيلفا، مستشفى بساوباولو بشكل عاجل بسبب ألم في منطقة الورك، حيث يخضع للمراقبة من قبل الفريق الطبي بالمستشفي الذى أكد أهمية خضوعه لعملية في نفس المنطقة.

وقالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية أن دا سيلفا ، 77عاما ، أجرى آخر فحص طبي له في نوفمبر الماضي والذي فيه قال الأطباء أنه يعاني من نوبات ألم في الورك واعتبروا أن للتدخل الجراحي هو الحل الوحيد ولكنه سيحتاج الي وقف جدول أعماله .

وقال مكتب الصحفى للرئاسة البرازيلية أن لولا دا سيلفا يعانى من هشاشة في العظام حيث أنه ايضا يعاني من آلام في اسفل الظهر ومن المقرر أن يجري العملية بين أكتوبر وديسمبر.