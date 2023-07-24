حرائق الغابات ترفع "الإنذار الأحمر" فى وجه الفرنسيين.. والإجلاء مستمر باليونان

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا، اليوم الاثنين، وضع إقليم "بوش دي رون" في منطقة "بروفنس ألب كوت دازور" جنوب شرق فرنسا في حالة "إنذار أحمر"، أي في خطر اندلاع حرائق الغابات "مرتفع للغاية" غدا الثلاثاء.

وقالت الهيئة - في نشرتها عن الغابات على موقعها الإلكتروني - "إن الأحوال الجوية تجعل احتمال خطر اندلاع حرائق الغابات والنباتات مرتفعا للغاية مقارنة بالأحوال الجوية المعتاة في الصيف".

وفي اليونان، أجلت السلطات المزيد من الأشخاص بسبب استمرار حرائق الغابات في جزيرة رودس، وذلك حيث اندلعت ثلاثة حرائق كبرى في أماكن أخرى من البلاد بسبب الرياح القوية وموجات الحر المتتالية.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن أوامر الإجلاء الأخيرة في جنوب رودس صدرت بعد أن نُقل 19 ألف شخص، معظمهم من السياح، في حافلات وقوارب خلال عطلة نهاية الأسبوع بعيدًا عن مسار الحريق الذي وصل إلى عدة مناطق ساحلية من الجبال القريبة، موضحة أن المساعدات استمرت في الوصول من الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى مع انضمام طائرات مكافحة الحرائق التركية إلى الجهود المبذولة في رودس، حيث حلقت 8 طائرات إسقاط المياه و10 مروحيات فوق ألسنة اللهب يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار على الرغم من ضعف الرؤية.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء فاسيليس فاتراكوجيانيس، بعد يوم من ارتفاع درجات الحرارة في البر الرئيسي اليوناني الجنوبي إلى 45 درجة مئوية، "سيكون خطر نشوب حريق شديدا في عدة مناطق باليونان اليوم".

كما صدرت أوامر بعمليات إجلاء في جزيرة كورفو الغربية، حيث تم نقل أكثر من 2000 شخص، بمن فيهم سياح، إلى مكان آمن في جزيرة إيفيا وفي منطقة جبلية في منطقة بيلوبونيز الجنوبية.



وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أجرت اتصالا برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت متأخر من أمس /الأحد/ لتقديم مساعدة إضافية.