جامعة المنصورة تستقبل اليوم الطعون على منصب عميد آداب المنصورة

الدقهلية - محمد الحبشى

تستقبل اليوم الاثنين، اللجنة المشرفة على ترشيح عمداء الكليات ب جامعة المنصورة ، الطعون المقدمة علي منصب عميد كلية الآداب، حيث تم غلق باب الترشح أمس الأحد، لشغل منصب عميد كلية الآداب، وقبول أوراق 7 متقدمين في القائمة المبدئية.

وتم قبول ترشح كل من: الدكتور مسعد سلامة مسعد مندور، والدكتورة نهاد كمال الدين سيد أحمد شعبان، والدكتورة دينا محمد السعيد أبو العلا، والدكتور سهير محمد وحيد الدين، والدكتور وائل السيد البرعي، والدكتور عبد العال عبد الرحمن عبد العال، والدكتور محمود محمد سليمان الجعيدي، وذلك بعد استيفائهم الشروط القانونية للترشح.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، تلقي الطعون علي المرشحين، على أن تعلن لجنة البت في الطعون القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 30 يوليو الجاري، وتسليم أوراق المتقدمين للجنة يوم الاثنين 31 يوليو.

كما ستعلن اللجنة موعد المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، بعد إعلان القائمة النهائية للمتقدمين.