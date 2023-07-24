تنسيق الجامعات 2023.. لطلاب الثانوية العامة احذر من عدم حفظ رغباتك بموقع التنسيق

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع قرب انطلاق تنسيق الجامعات 2023 ، ومن بعدها إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الأولى للتنسيق، أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى مجموعة من الإرشادات لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع موقع التنسيق والتى جاءت فى دليل الطالب للتعامل مع الأخطاء الشائعة فى التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وجاء من بين الأخطاء عدم حفظ الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني، حيث أكد مكتب التنسيق على انه يجب الانتباه والضغط على علامة الحفظ قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني .

وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.



احذر من عدم حفظ رغباتك بموقع التنسيق

وأضاف أن الدليل الحالي يرصد أبرز الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة، ويتناول الدليل الإرشادي كيفية تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.