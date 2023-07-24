تموين بورسعيد: تحرير محضرين لمحطتى وقود بسبب توقف النشاط

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ب بورسعيد ، أنه تم تحرير محضرين لمحطتى وقود بسبب توقفهما عن النشاط.

وأضاف "عوض"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم شن حملات تموينية بشكل مستمر على كافة الأنشطة في أحياء محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد.

وأوضح، أنه تم ضبط عدد من المحال التجارية التي تقوم ببيع السجائر بسعر أزيد من السعر المعلن لها، لافتاً إلى أنه سيتم ملاحقة كل المخالفين والضرب بيد من حديد لضبط الأسواق.

وأشار إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، تتابع العمل في كافة الأسواق التجارية، لضبط جودة المعروضات والأسعار الاسترشادية الموجوده لها.