تمريض المنوفية: قطاع خدمة المجتمع بالكلية حقق طفرة كبيرة لخدمة الجميع

المنوفية - محمود شاكر

أكدت الدكتورة أمال شحاته عميد كلية التمريض بجامعة المنوفية، أن مركز الخدمة العامة بكلية التمريض بجامعة المنوفية قدم خدمات متميزة على مدار الفترة السابقة بشكل متميز من أجل الوصول إلى أعلى قدر من التميز.

وأوضحت شحاتة في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الكلية تمكنت من تنظيم العديد من الدورات التدريبية والتى ضمت دورات تدريبية متنوعة في " مكافحة العدوى، الإسعافات الأولية، ودورة الأمومة والطفولة، مساعد خدمات صحية، أساسيات الرعاية الصحية، مساعد خدمات صحية، رعاية المسنين.

وأكدت شحاته أنه هناك أنشطة أخرى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال عمل كتيبات الدليل الاسترشادي عن الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، ومحو الأمية الصحية الإصدار التانى لمحو الأمية الصحية بثلاثة أجزاء، كما تم إعداد وتنفيذ الأسبوع الثقافي البيئي الخامس لكلية التمريض جامعة المنوفية، ومشاركة الكلية في معرض الأنشطة الطلابية بكلية الحقوق وذلك خلال الأسبوع البيئي الثامن للجامعة.

وأضافت شحاته أنه تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة العدوى ومكونه من أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وعدد اثنين طلاب أسرة خدمة المجتمع مع عضوا من أعضاء هيئة التدريس اللجنة لكل يوم، وإنشاء قناة على اليوتيوب لبث الندوات والقوافل اونلاين لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمل فيديوهات مصورة عن الإسعافات الأولية وإرسالها إلى الجامعة لوضعها على مواقع صناع مصر ضمن مبادرة حياة كريمة، وأيضا وإرسالها إلى المجلس الأعلى للجامعات لوضعها على منصة إجادة بالمجلس الأعلى للجامعات.