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تفاصيل إنشاء موقف سرفيس المريوطية الجديد.. يخدم خطوط أكتوبر وحلوان

الإثنين، 24 يوليو 2023 06:00 ص
تفاصيل إنشاء موقف سرفيس المريوطية الجديد.. يخدم خطوط أكتوبر وحلوان موقف سرفيس المريوطية الجديد
كتبت: مرام محمد

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شهدت محافظة الجيزة، افتتاح مجمع مواقف السرفيس وساحات الانتظار الجديدة أعلى القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية وإحكام السيطرة على حركة سيارات السرفيس ومنع الانتظار العشوائى.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن موقف سرفيس المريوطية الجديد.

1- يأتي المشروع ضمن أعمال تطوير أعلى القطاعات المغطاة لترعة المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل.

2- يعد الموقف نموذج حضاري لخدمة أهالي محافظة الجيزة والمترددين على المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومحيطها.

3- يستهدف المشروع تحسين حركة المرور بالمحافظة وخدمة مخطط الدولة في تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية والمحيطة بالمتحف المصرى الكبير بما يتكامل مع المظهر الحضارى للمناطق السياحية المحيطة بها.

4- يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية والتى عانت منها المحافظات لفترات طويلة وزيادة أعمال الرقابة وإلزام السائقين بتعريفة الركوب الموحدة ومنع حالات استغلال الركاب.

5- يقام الموقف على إجمالي مساحة 9400م2، مقسمة لثلاثة أقسام رئيسية وهى:

- الجزء الأول: موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إداري، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري).

- الجزء الثاني: ساحة انتظار للسيارات الملاكي بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة، تشمل (2 غرفة تحكم وكاميرات، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).

- الجزء الثالث: منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).

6- يخدم الموقف خطوط (السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، المنشية، كرداسة، حلوان، المعادي، المطبعة، دار السلام).

7- روعي فى تنفيذ الموقف توفير كافة الخدمات والتسهيلات لمرتاديه لتلافى الضغط على المناطق السكنية المحيطة.

وبدخول الموقف الجديد الخدمة ينضم إلى شبكة المواقف وساحات الانتظار التى أنشأتها محافظة الجيزة بعد افتتاح مجمع مواقف المريوطية للقطاع الجنوبي وموقف الرماية الجديد، والتى من شأنها تحقق نقلة حضارية شاملة في أعمال انتظار السيارات ومواقف السرفيس إلى جانب ما ينتظر من افتتاح لعدد من المواقف وساحات الانتظار الأخرى وتطبيق مخطط مروري شامل للنهوض بالحركة المرورية عند تقاطع المريوطية مع الطريق الدائري خلال الفترة المقبلة.


محافظ الجيزة

الجيزة

ترعة المريوطية

موقف سرفيس المريوطية الجديد

شارع الهرم

فيصل

مواقف السرفيس

المتحف المصري الكبير



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