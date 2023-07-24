تعرف على خدمات المركز التكنولوجي المطور بتكلفة 2.2 مليون جنيه في أبشواي

الفيوم رباب الجالي

المركز التكنولوجي المطور بمجلس مدينة أبشواي يعد نقلة نوعية جديدة في المراكز التكنولوجية بمحافظة الفيوم حيث افتتح بعد إقامته على مساحة 375 مترا مربعا، بتكلفة 2.2 مليون جنيه.



ويضم المركز التكنولوجي عدد 2 صالة لاستقبال المواطنين، وشباك لتلقى الطلبات، وآخر للشكاوى، إضافة إلى شباك لتراخيص البناء، وشباك للاستعلامات، وآخر لذوي الهمم، وخزينة، وخزان للحريق، فضلاً عن عدد من المكاتب الخدمية.



وكان إفتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،بحضور المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، وأيمن شكري، عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وهاني الحسيني مسئول الدعم بالديوان العام، رئيس اللجنة المشرفة على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.



وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين فيها، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الموظفين، كما يتم تنظيم ندوات توعوية للمواطنين حول أهمية ترخيص المحال التجارية والاستفادة من مزايا القانون الجديد.



وكان وجه الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بتوحيد دليل إجراءات تراخيص المحال التجارية بجميع مجالس المدن، ومخاطبة وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط، لإجراء تعديل على منظومة المراكز التكنولوجية فيما يخص طلبات تراخيص المحال التجارية، بحيث لا يتم الوصول إلى خطوة طباعة التراخيص إلا بعد ورود تقرير المعاينة من الجهات ذات الصلة.

كما وجه المحافظ، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعادة ضبط منظومة المراكز التكنولوجية والدورة المستندية بمركزي يوسف الصديق وطامية، خلال أسبوع بكل مركز من المركزين، وكذلك رفع كفاءة العاملين على المنظومة، وتلافي الملاحظات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المقررة لإنهاء الخدمات بالمراكز التكنولوجية.