تعاطي المخدرات وراء وفاة 3 أشخاص داخل سيارة في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عن أن تعاطي المخدرات وراء وفاة 3 أشخاص والعثور عليهم داخل سيارة مركونة بجراج في الوراق.

وعثر رجال المباحث على آثار لتعاطي المواد المخدرة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على 3 أشخاص متوفين داخل سيارة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على 3 أشخاص مفارقين الحياة داخل السيارة.

تم مناظرة الجثث، والتحفظ على السيارة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.