تصل لـ90% بالقاهرة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة بكل الأنحاء

كتب ـ محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الأيام ، كما يلى:

-القاهرة الكبرى والوجه البحرى:

العظمى 85-90% ليلا والصغرى نهارا من 35-40 %

-السواحل الشمالية:

العظمى من 90-95% والصغرى من 50-55 %

-جنوب سيناء:

العظمى ليلا من 60-65% والصغرى 25-30%

-شمال الصعيد:

العظمى من 60-70% والصغرى من 20-25%

-جنوب الصعيد:

العظمى من 35-40% والصغرى من 10- 15 %.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.