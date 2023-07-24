تشريح جثامين فتاتين وشاب عثر عليها داخل سيارة بالوراق لكشف غموض الحادث

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثامين فتاتين وشاب عثر عليها داخل سيارة بالوراق، لبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثامين، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

فيما يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على فتاتين وشاب متوفين داخل سيارة بمنطقة الوراق، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على 3 أشخاص متوفين داخل سيارة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على فتاتين وشاب مفارقين الحياة داخل السيارة.

تم مناظرة الجثث والتحفظ على السيارة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.