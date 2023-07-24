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تحسن فى إمدادات الوقود وانفراجة فى عدد مرات فصل الكهرباء.. التفاصيل

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:32 م
تحسن فى إمدادات الوقود وانفراجة فى عدد مرات فصل الكهرباء.. التفاصيل محطات انتاج الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مدة الانقطاع وعدد مرات الفصل ستشهد تراجعا كبيرا خلال الأيام المقبلة، مع بدء تنفيذ برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر لتخفيف الأحمال وفقا لجدول زمنى، كاشفا أن هناك تحسنا نسبيا في إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء.
 
وقال المصدر، إن محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 ملايين متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 الف ميجا وات، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.
 
وتوقع المصدر أن يتم الاستمرار في اللجوء إلى تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين حتى منتصف أغسطس.
 
وأشار المصدر إلى أن برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر للفصل الاضطرارى من المحتمل أن يبدأ قبل كل ساعة بعد منتصف الليل ب10 دقائق و بعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق و بحد أقصى ساعة فعلى سبيل المثال أن تلجأ شركة التوزيع لفصل التيار الساعة 2:50 بعد منتصف الليل أو الساعة 2:10 دقائق بعد منتصف الليل و لمدة ساعة بعد أقصى وذلك بهدف أيضا الحفاظ على سلامة المواطنين ليأخذوا كافة الاحتياطات فى هذه التوقيتات.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد استهلاك الكهرباء

تخفيف الاحمال

اليوم السابع بلس



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