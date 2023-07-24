اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 03:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات بالرسائل الهاتفية فى الأميرية لـ3 أغسطس

الإثنين، 24 يوليو 2023 02:38 م
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات بالرسائل الهاتفية فى الأميرية لـ3 أغسطس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش تأجيل محاكمة اخطر تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 3 أغسطس. 
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الاميرية بلاغا من موظف على المعاش  افادو فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 الف جهنيه  من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام إدعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناتاته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، تم تشكيل فريق بحث وتبين من الحريات والتحقيقات أن وراء تشكيل عصابى يوهم الضحايا أنهم من البنك المركزي  يستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على ارصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.
 

جنح الاميرية

أخبار الحوادث

سرقة أصحاب المعاشات

الاميرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة