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بعد رأس السنة الهجرية وثورة يوليو.. تفاصيل الإجازات والمناسبات حتى نهاية السنة

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:00 ص
بعد رأس السنة الهجرية وثورة يوليو.. تفاصيل الإجازات والمناسبات حتى نهاية السنة إنفوجراف
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.
 
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 وذلك بعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو، كما يلى: 
 
شهر سبتمبر 
 
المولد النبوى الشريف 
الأربعاء 27 سبتمبر 
 
شهر أكتوبر 
 
عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" 
 
الجمعة 6 أكتوبر  
 
 
 

اجازات 2023

أيام الإجازات فى 2023

الاجازات الرسميه فى 2023

كام يوم إجازة فى 2023

المولد النبوى

موعد المولد النبوى



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