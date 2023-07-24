بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمركز الثقافي الفرنسي لنشر ثقافة اللغة

الدقهلية _محمد الحبشي

وقعت جامعة المنصورة اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون بين مركز تطوير الأداء الجامعي ممثلا عن جامعة المنصورة والمركز الثقافي الفرنسي، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

بموجب الإتفاقية سوف يتم التعاون بين الجانبين في جميع المجالات الخاصة باللغة الفرنسية من التدريب والتأهيل لإتقان مهارات اللغة الفرنسية، الإعداد لإجتياز إختبار ال DELF شرط السفر والحصول علي منح للدراسة بفرنسا، بالإضافة للعديد من الأنشطة الثقافية والإجتماعية الخاصة باللغة الفرنسية.

كما اتفق الطرفين علي تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس اللغوية خاصة بكليات الطب والحقوق وغيرها من التخصصات التي تحتاج إلي تعلم اللغة التخصصية.

قام بتوقيع الإتفاقية الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة دينا الشربيني رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الفرنسي وبحضور الدكتورة سماح السعيد نائب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور آية الشناوي المدير الإداري للمركز الثقافي الفرنسي، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن مجموعة من الدورات وورش العمل لتفعيل الإتفاقية.