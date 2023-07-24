بابا الفاتيكان يدعو لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد تغير المناخ وسط موجة حر أوروبية

كتبت ـ فاطمة شوقى

في خضم موجة الحر الأوروبية، دعا البابا فرانسيس المجتمع الدولي إلى "القيام بشيء أكثر واقعية" للحد من الانبعاثات الملوثة.

تأتي تصريحات البابا فرانسيس في خضم موجة الحر التي تضرب أوروبا بدرجات حرارة قصوى ، فوق 40 درجة في عدة بلدان. في غضون ذلك، طلب البابا يوم الأحد من المجتمع الدولي "القيام بشيء أكثر واقعية" للحد من الانبعاثات الملوثة التي تسبب تغير المناخ، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية .

وبعد الصلاة أمس الأحد في الفاتيكان، قال فرانسيس: "أجدد دعوتي إلى رؤساء الدول لفعل شيء أكثر واقعية للحد من الانبعاثات الملوثة". وأضاف: "أنه تحدٍ عاجل لا يمكن تركه لوقت لاحق ، فهو يشملنا جميعًا. دعونا نحمي بيتنا المشترك".

وفي نهاية حديثه، أضاف البابا: "أحداث الطقس المتطرفة تشهد هنا وفي العديد من البلدان" ، مشيرًا إلى "درجات الحرارة المرتفعة غير الطبيعية" التي تشهدها القارة العجوز والفيضانات الغزيرة في دول مثل كوريا الجنوبية.

في الأيام الأخيرة، سجلت أجزاء مختلفة من العالم درجات حرارة قصوى. في غضون ذلك، أشارت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى الظاهرة وأكدت أن موجة الحر "ليست مفاجأة" بسبب انبعاث غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

قدم جافين شميدت، مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا، مؤتمرًا صحفيًا وقال إنه "على مدى العقود الأربعة الماضية كانت هناك زيادة في درجات الحرارة كل عقد.

وكان يونيو الماضي هو أحر شهر يونيو على الإطلاق، ونتوقع أن يكون شهر يوليو على الأرجح هو الأكثر سخونة في شهر يوليو".

وبهذا المعنى، حذر المتخصص: "تشير حساباتي إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 50٪ أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة حتى الآن. ويشير آخرون إلى أن هناك احتمالًا أكبر بنسبة 80٪. ونعتقد أن عام 2024 سيكون أكثر حرارة".