اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 04:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية الجمعة المقبل

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:34 م
انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية الجمعة المقبل انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظة الإسكندرية
كتب – لؤي علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والوزارة إلى محافظة الإسكندرية - إدارة شرق، يوم الجمعة القادم الموافق 28/7/2023، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن القافلة سوف تضم عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"، وذلك على النحو التالي:

WhatsApp Image 2023-07-24 at 2.14.28 PM
 
يُذكر أن في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، انطلقت مؤخرا قافلة دعوية إلى محافظتي (القاهرة – شمال سيناء)، وضمت (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، تحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "عناية الإسلام بالنشء".

الازهر

الأوقاف

قافلة دعوية



الموضوعات المتعلقة

جناح الأزهر بمكتبة الإسكندرية يضم كتبا بـ13 لغة بسعر التكلفة.. فيديو وصور

الأحد، 23 يوليو 2023 04:00 م

الأزهر يقرر استبعاد كتاب "حياة محمد" من مكتبات المعاهد

السبت، 22 يوليو 2023 07:33 م

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

الجمعة، 21 يوليو 2023 03:32 م

الأزهر مستنكرا بشدة مواصلة المساس بالمصحف فى السويد: وصمة عار

الجمعة، 21 يوليو 2023 10:17 ص

عالم أزهرى لـ"قناة الناس": نحتاج إلى تربية الأبناء على تحمل المسئولية.. فيديو

الخميس، 20 يوليو 2023 07:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة