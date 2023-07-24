انطلاق امتحانات الدور الثانى للإعدادية واستكمال "النقل" بمدارس كفر الشيخ اليوم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدارس محافظ كفر الشيخ، استقبال الطلاب والطالبات، اليوم الاثنين، لأداء امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، عام ومهني، عقب توجيه محافظ كفر الشيخ، بتعديل موعد بدء الامتحانات لتبدأ يوم الإثنين ، 24 من شهر يوليو الحالي، على مستوى جميع المدارس بالمحافظة، في جميع الإدارات التعليمية الـ 13 بكفر الشيخ، بدلا من أول أمس السبت، ليستمتع الطلاب والمعلمين والأسر بإجازتي العام الهجري الجديد وثورة 23 يوليو، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تستأنف امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية والثانوية بدء من اليوم الاثين، نظراً لقرار محافظ كفر الشيخ بتعديل جدول النقل بدء أيام الخميس 19 يونيو، والسبت 21 يوليو والأحد 22 يوليو، لليوم الاثنين 24 يونيو، حسب الجداول المرفقة، الذي تم تعديله.

تبدأ الإمتحان يوم الإثنين، 24 يوليو، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 حتى 11، والتربية الدينية من الساعة 11:30حتى 1، والخط العربي من الساعة 1:30 حتى 2:30 ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء، 25 يوليو، امتحان مادة اللغة الإنجليزية من الساعة 9 حتى 1:30، والتكنولوجيا من الساعة 11 حتى 12، والمجال الزراعي من الساعة 12:30 حتى 1:30، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء، 26 يوليو، امتحان مادة العلوم من الساعة 9 حتى 1:30، المجال الصناعي من الساعة 11 حتى 12 نظري، الاقتصاد المنزلي من الساعة 12:30 حتى 1:30.

كما يؤدي الطلاب يوم الخميس، 27 يوليو، امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 حتى 10:30، والتربية الفنية من الساعة 11 حتى 12:30، ويؤدي الطلاب يوم السبت، 29 يوليو، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى 10:30، المجال التجاري من الساعة 11 حتى الساعة 12.

ويواصل الطلاب امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الاعدادي مهني في كفر الشيخ، حتى السبت 29 من الشهر الجاري بجميع المدارس للشهادة الإعدادية مهني في كفر الشيخ.