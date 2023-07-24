ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان الشركة أن خط يامونتي في وسط طوكيو توقف لأكثر من 4 ساعات من أول خدمات مجدولة اليوم الاثنين بسبب خلل في إشارة المرور، مما أثر على حوالي 110 آلاف مسافر.

وتابعت الشركة أن القطارات لم تتمكن من مغادرة مستودعها المركزي للعربات الدارجة في طوكيو بالقرب من محطة أوساكي، على الخط بعد تشغيل لافتة تشير إلى وجود خطأ في معدات إشارات المرور في المحطة في حوالي الساعة 2:25 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفة أنها لا تزال تحاول تحديد سبب الخطأ.