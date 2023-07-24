الهلال الأحمر الكويتي: تعاون دولي من أجل الوصول للمتضررين من الكوارث

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أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي أهمية التشاور الدائم بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي للوصول للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو من الحروب أو النزاعات وتقديم يد العون للمحتاجين فيها.

وقال أنور الحساوي رئيس الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بدول منظمة التعاون الإسلامي، والذي بدأت أعماله الأحد، تحت شعار "ترابط دائم لأثر يبقى" بمدينة جدة السعودية، إن جمعية الهلال الأحمر الكويتي حريصة على المشاركة في هذه الاجتماعات التي تهدف لخدمة الإنسان أينما كان بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه من منطلق المبادئ السبعة لاتفاقيات جنيف.

وأفاد أنور الحساوي -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- بأن الجمعية لها دور كبير في المجال الإنساني الذي من خلاله جرى تقديم المساعدات والمعونات لأكثر من 100 دولة في العالم منذ إنشاء الجمعية عام 1966، مشيرا إلى وضع الكويت بالمركز الإنساني الأول وتصنيفها مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة.

ويهدف الاجتماع -الذي يأتي برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل وبحضور ممثلين عن جمعيات وطنية من 56 دولة- إلى توحيد الجهود وتسهيل العمل الإنساني المشترك.

وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الاجتماع مناقشة محور "التحول الرقمي في العمل الإنساني" للأهمية البالغة في تسهيل وتعزيز العمل في المجال الإنساني بمشاركة عدد من الدول لتجاربها بالتحول الرقمي.