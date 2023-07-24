المنطقة الغربية العسكرية تنفذ أنشطة مجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى وتوثيق أواصر الترابط وتقديم الدعم للمجتمع المدنى، نظمت المنطقة الغربية العسكرية عدداً من الأنشطة المجتمعية والفاعليات المميزة خلال الشهر الجارى لخدمة أبناء المجتمع المدنى بمحافظة مرسى مطروح.

وأقامت قيادة المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة أشرقت الخيرية وبنك الكساء معرضاً للملابس والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية ضم أكثر من (100ألف) قطعة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وفى سياق متصل، قامت قيادة المنطقة بدفع عدد من القوافل الطبية والبيطرية المجانية لتقديم الدعم اللازم وتوفير العلاج بالمجان للمواطنين فى مختلف التخصصات.

كما تم عقد لقاءً مع عدد من شيوخ وعمد وعواقل وأعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح تناول جهود الأمن والتنمية بنطاق المسئولية، فضلاً عن بحث مطالب أبناء المحافظة فى كافة المجالات.

وخلال تلك الفاعليات نقل اللواء أركان حرب محمد هيثم محمد حلمى قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لإبناء مطروح مؤكداً على الدعم اللامحدود الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحه لهم، مُعرباً عن إعتزازه بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل مطروح وجهودهم فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى على الإتجاه الإستراتيجى الغربى .

من جانبهم أعرب شيوخ وعواقل وعمد محافظة مطروح عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقدمه القوات المسلحة من جهود تنموية لخدمة المجتمع المدنى بالمحافظة .