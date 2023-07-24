المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات بتداولات 2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعًا بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وبنك كريدي أجريكول-مصر، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والقابضة المصرية الكويتية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه بسبب تنفيذ صفقات على شركات طاقة عربية، وباكين، ومستشفى كليوباترا.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 17630 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 21361 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 7381 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3490 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 5173 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 5399 نقطة.

أعلنت البورصة، استكمال تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم الشركة المصدرة وذلك لعدد 231.6 ألف سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 9.2 مليون جنيه.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة طاقة عربية المصدرة لعدد 270.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، وذلك في إطار نقل ملكية أسهم الشركة الى أحد الدائنين في البند رقم (3) فقرة (ب) من تقرير الافصاح بغرض تداول أسهم الشركة المصدرة المنشور على شاشات البورصة.

وتنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مستشفى كليوباترا لعدد 2.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 10.4 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 1.5 مليون سهم، 2983 سهم، 160 ألف سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، والحديد والصلب المصرية عدد 450 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 8800 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 1136 سهم، 20 ألف سهم، 1009 سهم، 6173 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق عدد 120 سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب عدد 10 آلاف سهم.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (1786) لسنة 2023 والمتضمن في مادته الأولى: "وقف شركة نيلوتكا القابضة للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة".

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحقق البنك التجاري الدولي، إيرادات مجمعة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 74% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق مصحوبة بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 74%، وارتفاع صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 68%، وانخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 22% لتسجل 16.1%، مقارنةً بنسبة 20.6%، وحقق البنك صافي أرباح قدرها 14.1 مليار جنيه بنسبة نمو 81%.

وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، إيرادات بلغت 618.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو عام 2023 مقابل 525.5 مليون جنيه بنسبة نمو 118%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 149.4 مليون جنيه مقارنة مع 128.9 مليون جنيه بنسبة نمو 116%.

في سياق منفصل أعلنت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، عن موافقة مجلس الإدارة على تشكيل لجنة لدراسة الاستفادة المثلي لبعض أصول الشركة، ودراسة ما يرد من عروض ممن يرغب بالتعاون مع الشركة فيما يخص هذا الشأن، وتحديد الشكل القانوني الذي يحقق أفضل استفادة من هذه الأصول.