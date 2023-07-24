المؤبد لـ 4 متهمين وغرامة 5.7 مليون جنيه لاستيلائهم على 1455 طن سكر بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

. قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بالسجن المؤبد غيابيا لكل من " م.م.م" و" ه.ع.م" و" أ.خ.ع"و " م.ج.ع"، وتغريمهما جميعا مبلغ مالى وقدرة خمسة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعون جنيها كلا فيما يخصه، لاتهامهم بالإخلاء بعقد والتزوير فى محررات رسمية وقلدا ختم أحدى الشركات

تعود احداث القضية المقيدة برقم 10945 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من الأجهزة الرقابية بقيام المتهمين، بالاخلال بعقد وتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أطنان من السكر التموينى.

كشفت التحقيقات، إلى قيام كل من " م.م.م" سائق و" ه.ع.م" سائق و" أ.خ.ع" سائق و" م.ج.ع"، حيث اشترك المتهم الأول مع اخر حسن النية رئيس مجلس إدارة تعاونية لنقل البضائع بالإسكندرية، والتعاقد مع أحدى شركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والمملوكة بالكامل لوزارة المالية بموجب عقد النقل والاخلال العمد فى تنفيذ بعض الالتزامات التى يفرضها عليه العقد، وعدم إيصال الشحنة رقم 94 البالغ قدرها خمسة وسبعون طن من السكر التموينى، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى للشركة وكذلك قسيمة الاستلام.

والمتهم الثانى اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية رئيس مجلس إدارة تعاونية للنقل والاخلال بالعقد وعدم إيصال الشحنتين رقمى 66,23 البالغ قدرهما مائة واربعون طن سكر تموينى والتزوير فى المحررات الرسمية، وكذلك المتهم الثالث فى الإخلال عمدا فى الشحنة رقم 12 والبالغ قدرها خمسة وسبعون طن سكر تموينى والتزوير فى المحررات الرسمية للشحنة، والمتهم الرابع اشترك فى الإخلال بالعقد فى الشحنة رقم 105 والبالغ قدرها ثمانون طن من السكر التموينى، والاستمارات والمحررات الرسمية الخاصة بها.

وتبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمين حال كونهم السائقين المختصين بنقل الشحنات الخمسة محل التحقيق، الاشتراك مع اخر مجهول فى تزوير قسائم استلام منتج السكر والمنسوب صدوره للشركة، وقدرت من إدارة الدراسات والاحصاء، بشركة السكر بمبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعون جنيها، وتولت النيابة التحقيق ,التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.