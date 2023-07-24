المؤبد لعامل بتهمة قتل شاب بعد سرقته بالإكراه في المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عامل بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة ارتكابه جريمة قتل عمد أقترنت بجريمة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، في دائرة قسم المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شعبان وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وياسر فاروق التلاوي، وأمانة سر أحمد عبدالرازق وحسام كمال.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 31008 لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4164 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم بتخصيص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم.

وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم، قام بإحراز سلاح أبيض كان يستخدمه لتهديد المواطنين حتى يتمكن من سرقتهم والحصول على متعلقاتهم تحت تهديد السلاح، حيث قام المتهم بالتواجد في أحد الشوارع الخالية من النارة في المنطقة الذى أعتاد أن يقوم بارتكاب جرائمه فيه، وما أن رأى الجانى المجنى عليه توجه إليه وأشهر في وجه السلاح المستخدم في الواقعة، وأستولى على جميع متعلقاته الشخصية ومبلغ مالى وهاتف محمول، فحال الشاب الضحية المقاومة سدد له المتهم طعنة نافذة أسقطته على الأرض غارقا في دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج، فيما فرا القاتل هاربا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغ من الأهالى يفيد بعثورهم على جثة شاب مقتول بأحد الشوارع في المنطقة، وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر وبه جرح غائر في الصدر ومفارق الحياة، وبعمل التحريات واستخدام التقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل على شخصية القاتل، وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المؤبد.