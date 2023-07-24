"الغابة المتحجرة" منطقة أثرية تقع بجبل قطراني فى الفيوم منذ 34 مليون سنة.. صور

"غابة جبل قطرانى المتحجرة" بمحافظة الفيوم هى شاهد حقيقى على غنى تلك المحافظة العريقة بالمناطق الأثرية والسياحية المميزة، والتى تقع فى الجزء الشمالى لبحيرة قارون وتبلغ مساحتها حوالى 110 كم وعمرها 34 مليون سنة.

وقال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم سابقا، إن الغابة المتحجرة بمنطقة جبل قطرانى شمال بحيرة قارون بالقرب من محاجر البازلت. ومؤخرا تم تمهيد المنطقة للزيارة من خلال عمل متحف مفتوح يعرض بقايا الاشجار المتحجرة وبعض حفريات من الكائنات التى كانت تعيش فى الغابة.

ولفت الشورة إلى أن "الغابة المتحجرة" فى جبل قطرانى من أشهر الغابات المتحجرة فى العالم وهى واحدة من اماكن الجيولوجية الهامة ليس فقط فى مصر بل افريقيا. فهى تعتبر قبلة للجيولوجيين نظراً لما تحوية من حفريات لأشجار متحجرة وكائنات برية وبحرية كانت تعيش فى هذه البقعة من الارض منذ حوالى 34 مليون سنة تقريباً.

وأشار سيد الشورة أن الدراسات أثبتت أن التغيرات المناخية أدت إلى تحويل أشكال الحياة البحرية هناك إلى حياة الغابات الكثيفة، والتى تظهر مكاشف عصر الأوليجوسين منذ (33 مليون سنة )، حيث تستطيع الآن أن ترى آثار "الغابة المتحجرة " ممتدة لمساحة 30 كم مربع تحوى على 22 نوعا من الأشجار بعدد يبلغ حوالى 1126 شجرة متحجرة، يصل طول البعض منها إلى 44 م، بما فيها من البقايا القديمة للثمار والأوراق المتحفرة وقد عاش فى تلك الغابة عددًا من الحيوانات الكبيرة المماثلة لتلك التى تعيش حاليًا فى غابات أفريقيا حيث تظهر غابة جبل قطرانى المتحجرة 14 رتبة من الكائنات من أصل 28 رتبة معروفة إلى الآن.

ويمكن العثور على الخشب المتحجر فى كل قارة ما عدا القارة القطبية الجنوبية. توجد بعض مواقع الأخشاب المتحجرة المعروفة فى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرازيل والصين وإندونيسيا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا وأوكرانيا.