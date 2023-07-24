اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقتين فى الجيزة دون إصابات

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:08 م
السيطرة على حريق شقتين فى الجيزة دون إصابات السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فىالعجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون إصابات.
 
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة العجوزة والعمرانية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

حرائق شقق سكنية

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