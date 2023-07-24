السيطرة على حريق بسيارة مواد بترولية دون حدوث إصابات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت منطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة ، نشوب حريق بإحدى سيارات المواد البترولية، تمت السيطرة عليه بعد الدفع بسيارات الحماية المدينة لموقع الحادث.

كان مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بإحدى سيارات المواد البترولية، أثناء وقوفها أمام إحدى المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدينة لموقع الحادث، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

ولم يشهد الحريق أى إصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.