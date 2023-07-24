اليوم السابع
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السيطرة على حريق بسيارة دون حدوث إصابات والأمن يضبط المتهم بأخميم فى سوهاج

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:07 ص
السيطرة على حريق بسيارة دون حدوث إصابات والأمن يضبط المتهم بأخميم فى سوهاج حريق سيارة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بسيارة بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم عقب قيام نقاش بإشعال النيران بالسيارة؛ بسبب خلافات مع مالك السيارة والتي تربطه به صلة قرابه تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بسيارة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية بسوهاج ولا توجد إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب حريق بسيارة بناحية الصوامعه شرق دائرة مركز أخميم  حيث تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم محدد "ملاكي" ملك المدعو أحمد ي ا ع  32 سنة تاجر خضراوات ويقيم بذات الناحية أثناء توقفها أمام منزله، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال مالك السيارة بمضمون ما تقدم اتهم نجل عمه المدعو عماد ح ا ع  26 سنة نقاش ويقيم بذات الناحية بإِشعال النيران بسبب خلافات علي الميراث وأضاف بإحتراق السيارة بالكامل تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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