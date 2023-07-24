اليوم السابع
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السكة الحديد تطالب الركاب بالاحتفاظ بتذكرة الركوب للخروج بها من محطة الوصول

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:32 م
السكة الحديد تطالب الركاب بالاحتفاظ بتذكرة الركوب للخروج بها من محطة الوصول السكة الحديد تطالب الركاب الاحتفاظ بتذكرة الركوب للخروج من محطة الوصول
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ركاب القطارات الاحتفاظ بتذكرة الركوب حتى الوصول لاستخدامها فى الخروج من محطة الوصول، وكذلك استخدامها فى دخول محطة الركوب وذلك من خلال استخدام بوابات الدخول الإلكترونية التى تم تركيبها بعدد من المحطات، تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.
 
وأكدت وزارة النقل، أهمية البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية، لافتة إلى أنه يتم تطبيق تشغيل البوابات كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب. 
 
يأتي ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات الكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب الا بعد الحصول على تذكرة السفر.
 
وبدأت هيئة السكة الحديد فى تطبيق الدخول من خلال البوابات الإلكترونية الجديدة، وذلك بـ5 محطات منها محطة مصر برمسيس، حيث حرصت السكة الحديد على عدم السماح بدخول الركاب من بوابات دخول المحطة بدون تذكرة وكمامة، وذلك بعد تشغيل بوابات إلكترونية تفتح من خلال اكواد الكترونية على التذاكر وكروت الاشتراكات.
 
وتم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.
 
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السكة الحديد

بوابات الدخول

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