اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الرقابة الصحية" تعلن تفاصيل اعتماد وتسجيل 11 منشأة صحية بالمحافظات

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:54 م
"الرقابة الصحية" تعلن تفاصيل اعتماد وتسجيل 11 منشأة صحية بالمحافظات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية  GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، التي عقدت يوم الاثنين الموافق 24 يوليو، حيث تضمنت اعتماد مركزي طب أسرة التل الكبير بالاسماعيلية، وأرمنت الحيط بالأقصر، إلى جانب اعتماد 5 وحدات صحية هى:

- وحدة طب اسرة السبع آبار الشرقية بمحافظة الاسماعيلية

- وحدة طب أسرة زرنيخ بالأقصر

- وحدة طب أسرة الزناقطة بالأقصر

- وحدة طب أسرة الحليلة بالأقصر

- وحدة طب أسرة الهنادي بالأقصر

 

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن موافقة اللجنة على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)..

 وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح شهادات التسجيل للمنشآت الطبية التالية:

- مستشفى أورام دار السلام هرمل بالقاهرة

- مستشفى القاهرة الفاطمية بالقاهرة

- وحدة طب أسرة عمر بن الخطاب بالسويس

- مركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا بالشرقية

جدير بالذكر أن شهادة التسجيل أو الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR هي البوابة الرئيسية لدخول المنشآت الصحية باختلاف أنواعها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلا عن الميزة التنافسية التي تحصل عليها المنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً يلتزم العاملون بها بضمان أعلى مستوى من جودة وسلامة وأمان الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، فضلاً عن ضمان الاستخدام الأمثل للأدوية والفحوصات الطبية بما يتماشى مع اهداف رؤية مصر 2030 من الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض المصري.


الصحة

المستشفيات

الرقابة الصحية



الموضوعات المتعلقة

الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر تنظم ندوة حول امتيازات التأمين الصحى الشامل.. صور

الخميس، 20 يوليو 2023 01:04 م

الرقابة الصحية تشرح تفاصيل مشروع التأمين الصحى الشامل لاتحاد عمال مصر

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:22 م

الرقابة الصحية: ضوابط صارمة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الخميس، 13 يوليو 2023 12:14 ص

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل أمين عام المستشفيات الجامعية

الأحد، 09 يوليو 2023 11:00 ص

الاعتماد والرقابة الصحية تنظم برنامج تدريبي على معايير جودة المراكز الطبية المتخصصة

الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:35 ص

الرقابة الصحية تعقد ندوة للتوعية المجتمعية بالتعاون مع مكتبة مصر بالإسماعيلية

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:12 م

الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان تشارك فى مساعدة الوافدين السودانيين لمصر

الخميس، 29 يونيو 2023 10:19 م

الرقابة الصحية: الهيئة دورها يشمل استدامة تطبيق الجودة وضمان أمن وسلامة المرضى والأطقم الطبية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:11 ص

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض تطورات التأمين الصحي أمام "الشيوخ"

الإثنين، 19 يونيو 2023 11:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة