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الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق بمنطقة الجوهرة في بورسعيد

الإثنين، 24 يوليو 2023 08:01 م
الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق بمنطقة الجوهرة في بورسعيد إطفاء - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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دفعت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بسيارتي إطفاء، اليوم الأثنين، للسيطرة على حريق بمنطقة الجوهرة.
 
تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في محل أحذية أسفل عمارة سكنية في منطقة الجوهرة، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال سيارتين إطفاء قبل انتقاله إلى باقي المنطقة، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.
 
 
 
 

 


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