الداخلية تضبط كمية من الهيروين والحشيش فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.. وبحوزته (20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى– سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.. وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – سلاح أبيض) ، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – سلاح أبيض) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة المحمودية.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى)، وضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى)، وضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنيا.. وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – كمية من عقار "التامول" المخدر - مبلغ مالى) ، وضبط (عنصر إجرامي معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر .. وبحوزته (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية من عقار "الترامادول" المخدر – طبنجة – عدد 2 خزينة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى) ، وضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى) .

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.