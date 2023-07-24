الحبس سنة لمتهم بتهديد وابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب أحمد حسني

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة متهم بتهديد وابتزاز فتاة بنشر صور لها على مواقع التواصل مقابل الحصول على مبلغ 20 ألف جنيه، بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

الواقعة بدأت بعلاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، قامت الفتاة على إثرها بإرسال صور خاصة بها للمتهم، وبعد نشوب خلافات بينهما قام المتهم بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب الحصول على مبلغ مالي 20 ألف جنيه، ما دفع الفتاة لتحرير دعوى فضائية ضده وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي قضت بمعاقبة المتهم بالحكم السابق.