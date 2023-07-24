ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة "خلال اليوم الماضى، قصفت القوات الجوية الأوكرانية سبع مجموعات من القوى العاملة والأسلحة الروسية، كما دمر المدافعون لدينا أربع طائرات استطلاع بدون طيار عملياتية وتكتيكية، وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية مجموعة معادية، و6 أنظمة مدفعية فى مواقع إطلاق نار، ومركز قيادة وتحكم، ونظام دفاع مضاد للطائرات، ومحطة حرب إلكترونية".

وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الدفاع الأوكرانية شن عملية هجومية في اتجاهات ميليتوبول وبيرديانسك، حيث ترسخ وجودها في المواقع المستعادة.

وفي المقابل، شن الروس، خلال اليوم الماضي، هجومًا صاروخيًا على أراضى أوكرانيا، حيث نشروا 17 صاروخًا من نوع كروز وصاروخين باليستيين، فيما تم تدمير تسعة صواريخ كروز بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية.

كما نفذ الجيش الروسي 39 غارة جوية و49 هجومًا باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ولا يزال من المحتمل للغاية شن مزيد من الضربات الصاروخية والجوية على كامل أراضي أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلن حاكم جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرجى أكسينوف اليوم الاثنين، إسقاط 11 مسيرة أوكرانية من قبل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن أكسينوف قوله إن إحدى المسيرات استهدفت مخزنا للذخائر في منطقة دجانكويسك، كما تضرر منزلا في منطقة كيروف جراء سقوط الشظايا، ولم يذكر ما إذا وقعت إصابات نتيجة الهجوم.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو، مضيفة أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين.