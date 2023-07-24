استمرار حبس شخصين أدارا صفحة لترويج المخدرات عبر الإنترنت فى الجيزة

كتب ــ أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس شخصين أدارا صفحة لترويج المخدرات عبر الإنترنت في الجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة في وقت سابق حبس شخصين أدارا صفحة لترويج المخدرات عبر الإنترنت في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وفى مجال ضبط قضايا الاتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعى تم ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة، لإدارتهما صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوما من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمؤثرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).